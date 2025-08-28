Se realizó el sorteo de la “nueva Champions League”: así jugarán los equipos grandes como el Bayern de Luis Díaz

Hace un año la Uefa hizo una apuesta arriesgada: cambió el formato de la Champions League, el mejor equipo de clubes del fútbol mundial. El organismo dirigido por Aleksander Ceferin renunció a la fase de grupos tradicional, donde se enfrentaban cuatro equipos en seis duelos e implementó una suerte de “liguilla”, donde los 36 equipos clasificados se enfrentan con ocho rivales. En la temporada pasada el torneo fue un ensayo y error. Algunos lo vieron con buenos ojos. Otros, como el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, así como muchos futboleros, lo miraron con extrañeza. Decían que se había perdido la “picardía” del torneo en los grupos para buscar clasificar a octavos de final y los duelos se habían vuelto aburridos.

El futbolista croata Luka Modric dijo que, en un torneo largo, en el que clasificaban a octavos de final los ocho primeros, mientras que los equipos que terminaran entre la novena casilla y la 24, disputaban unos “play-off” hacia los octavos de final, lo importante no era cómo empezaban, sino la forma de terminar.

¿Cuáles serán los premios y dónde se jugará la final de la Champions 2025-26?

Liverpool, por ejemplo, fue primero del “Todos Contra Todos”, pero no logró llegar a la final. PSG, vigente campeón del torneo, terminó la primera fase en el puesto 15, pero tuvo una mejor fase final. Se espera que en esta edición de la Champions, donde habrá ocho colombianos (Luis Díaz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, Juan David Cabal, Christian Mosquera, Kevin Medina y Carlos Cuesta (podría salir de Galatasaray, su equipo), de mejor espectáculo.

Por eso, la organización del evento implementó la idea de que los equipos que terminen mejor ubicados en la fase de grupos, tendrán la posibilidad de terminar las fases de eliminación directa siendo locales. Además, en la ceremonia de sorteo de los partidos de la primera fase se anunció que se van a repartir más de 2.500 millones de euros en premios. Los clubes que lleguen a la final, que se disputará en el estadio Púskas Arenas de Budapest, capital de Hungría el 30 de mayo de 2025, recibirán 18.5 millones de euros solo por haber llegado al duelo definitivo. Entre tanto, el campeón percibirá 6.5 millones más. De acuerdo con su rendimiento, el club que levante la “orejona” tendrá ingresos por cerca de 90 millones de euros.

¿Cómo quedaron los duelos de los “equipos grandes” de la Champions?

Bayern Múnich: Chelsea, PSG, Brujas de Bélgica, Arsenal, Sporting de Lisboa, PSV, Unión SG, Pafos.



Chelsea: Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag. Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marslla, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty.

Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Unión SG.



Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodoglimnt, Tottenham, Atlhetic Club, Copenaghue. Liverpool: Real Madrid (local), Inter, Atlético de Madrid, Frankffurt, PSV, Marsella, Qarabag, Galatasaray

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Burdjes, Olympiacos, Slavia Prga, Copenaghue, Newcastle. PSG: Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club