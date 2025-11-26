x

¡Contrastes en Champions! Luis Suárez hizo un golazo mientras el Bayern extrañó a Luis Díaz y perdió su invicto

La jornada de Champions dejó emociones opuestas para los colombianos: Luis Suárez volvió a brillar con un gol decisivo, mientras que el Bayern sintió la ausencia de Luis Díaz y cayó por primera vez en la temporada.

  • Luis Suárez logró su segunda anotación en esta edición de la Champions. FOTO CHAMPIONS LEAGUE
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 6 minutos
La música de la Champions League volvió a sonar y, con ella, también el nombre de un colombiano que empieza a escribir su propia historia en el torneo más prestigioso del mundo. Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, celebró nuevamente en la jornada 5 y confirmó el gran momento que atraviesa en Portugal. Su gol, el segundo de su equipo, fue una estocada clave en la victoria 3-0 sobre el Brujas de Bélgica, un triunfo contundente que mantiene al conjunto de Lisboa con vida y confianza en la competencia.

El colombiano apareció en el área como lo hacen los delanteros letales: leyendo el espacio, anticipando el movimiento del defensor y definiendo con la serenidad de quien siente que su fútbol está floreciendo en el escenario ideal. Ya son dos anotaciones para él en esta edición de la Champions, un registro que alimenta su protagonismo y lo posiciona como una de las grandes figuras de este Sporting lleno de talento joven. Los otros dos goles del equipo fueron obra de Geovany Quenda y Francisco Trincão, quienes completaron una noche perfecta frente a su afición.

Pero mientras Suárez sonreía, en Inglaterra se vivía un capítulo totalmente opuesto. El poderoso Bayern de Múnich, que acumulaba una impresionante racha de 17 partidos sin perder, cayó por primera vez en la temporada: un 3-1 doloroso ante un Arsenal implacable. Y, curiosamente, la derrota llegó sin la presencia de Luis Díaz, quien sigue pagando la sanción tras su expulsión ante el PSG.

El martes ya habían actuado los equipos de los demás jugadores colombianos. El Benfica de Richard Ríos celebró un valioso 0-2 frente al Ajax, demostrando firmeza y un juego cada vez más sólido. En contraste, el Galatasaray de Dávinson Sánchez no pudo evitar la caída 0-1 ante el Union Saint-Gilloise, un golpe que complica sus aspiraciones de clasificación.

Por su parte, el Napoli logró un 2-0 sin sobresaltos ante el Qarabag, donde actuaron Camilo Durán y Kevin Medina, mientras que la Juventus obtuvo un trabajado 2-3 frente al Bodo Glimt, aunque sin Juan David Cabal, quien continúa su proceso de recuperación tras una lesión.

Y como si la Champions quisiera regalar un carrusel de emociones en un mismo día, los partidos de este miércoles completaron un panorama vibrante. El Pafos igualó 2-2 con el Mónaco en un duelo lleno de alternativas, el Kobenhavn superó 3-2 al Kairat en un choque de ida y vuelta, y el Real Madrid protagonizó otra de sus noches épicas con un 3-4 sobre el Olimpiacos, recordando al mundo que su ADN competitivo no entiende de localías.

No corrió con la misma suerte el Eintracht Frankfurt, que cayó 0-3 ante un Atalanta arrollador. El Liverpool también sufrió una derrota inesperada 1-4 frente al PSV, un golpe directo para un equipo que suele ser protagonista en estas instancias. En otros resultados, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Inter en un duelo tenso y de alto nivel, mientras que el PSG derrotó 5-3 a un Tottenham que no pudo frenar el poderío ofensivo parisino.

Con todos los resultados sobre la mesa, la tabla de posiciones deja un mensaje claro: el Arsenal lidera la competencia con autoridad gracias a sus 15 unidades, seguido por un bloque de gigantes —PSG, Bayern Múnich, Inter y Real Madrid— que suman 12 puntos y mantienen latente la lucha por el primer lugar.

Entre goles, derrotas inesperadas, regresos que ilusionan y ausencias que pesan, la Champions vuelve a recordarnos por qué es un escenario incomparable. Y para el fútbol colombiano, la sonrisa de Luis Suárez sigue siendo uno de los destellos más emocionantes de esta temporada europea

