¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos

En el Foro Grimaldi de Mónaco se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, certamen que jugarán cinco colombianos en 4 clubes distintos de cuatro ligas diferentes. David Villa y Thierry Henry, dos leyendas en cuanto a goles en Europa se trata, fueron los encargados de darle la suerte a los 36 equipos participantes. Luis Fernando Díaz Marulanda fue el mejor de los colombianos en la última Champions League, donde marcó 7 goles y dio 4 asistencias en 12 partidos disputados con el Bayern Múnich. Aunque cayeron en semifinales ante el campeón PSG, los bávaros son candidatos a conseguir la “Orejona” en esta temporada. Bayern se ubicó en el bombo 1 de la fase liguera y el sorteo dictó que estos serán sus rivales: Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

Un equipo que volvió a la Champions después de 21 años fue el Real Betis Balompié, club español de la ciudad de Sevilla, que tiene en su plantilla a Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández, quienes se enfrentarán a “Lucho” Díaz en el Allianz Arena. Además del Bayern, estos son los rivales de los “béticos”: Arsenal, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava. Otro de los colombianos que también dejó su huella en la Liga de Campeones pasadas fue Luis Javier Suárez. El samario comandó el ataque del Sporting de Lisboa, club que alcanzó los cuartos de final de la competición después de 58 años. Suárez marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 12 partidos de Champions con los “Leones de Lisboa”. Para este curso, los rivales de los lisboetas serán FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Lask Linz y Lens. El último de los equipos con un futbolista colombiano en conocer su suerte fue el Galatasaray de Dávinson Sánchez. El mariscal de la defensa de la selección Colombia cursa tercera temporada en Turquía. El año anterior cayeron en octavos de final de la competencia contra el Liverpool. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Galatasaray, con Dávinson como líder, enfrentará a Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas. Esto significa que Sánchez tendrá un duelo contra un viejo conocido, Luis Javier Suárez.

Mejores partidos de la fase de liga

Por el lado del actual campeón, el PSG deberá enfrentar a Barcelona y Manchester City en dos de los duelos más atractivos de la Champions. Por otra parte, el Real Madrid contra Arsenal o el mismo Paris Saint Germain, serán los dos partidos más exigentes para la Casa Blanca, que también se verá las caras con el Inter de Milán. El Bayern Múnich contra Arsenal es un poema al fútbol moderno, mientras que el enfrentamiento entre el Gigante de Baviera y el Manchester United trae al recuerdo los grandes duelos de antaño. Lea también: La razón detrás de los drásticos cambios de look de los futbolistas