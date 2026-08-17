“Fuerza Colombia”: Chapecoense y River Plate envían un solidario mensaje para el pueblo colombiano

La tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016 en La Unión, Antioquia, donde murieron 71 personas, entre las víctimas, la mayoría del plantel de Chapecoense que se dirigía a Medellín a jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana de ese año contra Atlético Nacional, hizo que naciera una hermandad entre ambas instituciones.

La gente de Atlético Nacional ayudó en todo momento al club brasileño. Los homenajeó el día en que se iba a disputar el partido e incluso le pidió a la Conmebol que el título de la Sudamericana fuera entregado al club de Chapecó, algo que en esa parte de Brasil jamás olvidan.

Por esta razón, en la vigésimo tercera fecha del Brasileirao 2026, el Chapecoense enfrentó a Bahía en su estadio. El compromiso quedó igualado a 3 goles, pero lo que tocó el corazón de todos los presentes fue la pancarta con un mensaje de solidaridad con la que formó el equipo antes de iniciar el compromiso. Allí se podía leer el mensaje: “Fuerza, Colombia”.