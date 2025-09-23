¿Qué significa “chapulín”? El término usado en mensaje dejado junto a los asesinados B-King y Regio Clown

Aunque los cuerpos de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) fueron hallados con signos de violencia y en medio de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, sus muertes siguen siendo un misterio. No se sabe con certeza si los músicos tenían relación alguna con el narcotráfico. Tampoco está claro si el crimen fue producto de un ajuste de cuentas o por amoríos (lo que llaman “por faldas”). Además, surge la gran incógnita: ¿Por qué asesinar a dos colombianos en México? Lo cierto es que la Fiscalía mexicana se comprometió en colaborar con la colombiana para esclarecer un caso que tiene consternada a Latinoamérica.

Señalamientos a la DJ Marcela Reyes por la muerte de B-King

En medio de especulaciones, también han circulado algunos nombres. Uno de ellos es el de la DJ Marcela Reyes, exesposa de B-King, de 31 años, a quien señalan de presunta complicidad en los hechos, supuestamente por una relación sentimental con Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, quien actualmente cumple una condena en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

El mensaje de la “Familia Michoacán”

Algunos medios mexicanos afirman que cerca a los cuerpos de B-King y Regio Clown había un letrero que decía: “Llegó la FM (Familia Michoacán). Esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores. Vamos por todo”. ¿Qué quiere decir la palabra “chapulín” y el mensaje en general? Chapulín: dícese de un insecto que brinca. En el uso coloquial, se emplea para referirse a una persona que “salta” de un lugar a otro, en alusión al movimiento del animal. En la jerga del narcotráfico, en cambio, “chapulín” significa traidor o desertor: aquel que cambia de bando o rompe un acuerdo, por ejemplo, al comenzar a vender droga sin la autorización de su grupo criminal. En este caso, la amenaza iba dirigida a quienes desafiaron a la “Familia Michoacán”.