La frase con la que Charlie Kirk defendía el porte de armas y se habría vuelto en su contra: “Vale la pena asumir el costo de algunas muertes cada año”

El joven activista de 31 años murió tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en una universidad en Utah. Era un férreo defensor del porte de armas en su país.

  • Charlie Kirk participó activamente en la campaña de Donald Trump atrayendo votantes jóvenes. FOTO: AFP
    Charlie Kirk participó activamente en la campaña de Donald Trump atrayendo votantes jóvenes. FOTO: AFP
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El activista estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado este miércoles en medio de un debate con estudiantes en la Utah Valley University, era un férreo defensor del porte de armas, un tema del que, coincidencialmente, estaba hablando en el momento en el que recibió un disparo en el cuello.

El joven de 31 años era reconocido por sus posturas conservadoras y radicales en temas que causan fuertes divisiones entre los estadounidenses, como el derecho al aborto, al que se oponía; la crisis climática, que minimizaba, y el porte de armas, que respaldaba.

Por eso, las circunstancias que rodean su muerte, a manos de un hombre que el FBI busca y que presuntamente le disparó con un rifle de alta potencia hallado en una zona boscosa de la universidad, hizo que sus seguidores, y también detractores, recodaran las posturas que Kirk expresaba públicamente sobre el porte legal de armas y las consecuencias que conlleva el tener a una población armada sin restricción alguna.

Una de esas posturas la planteó durante un evento de la organización que fundó, Turning Point USA en abril de 2023, en el que se abordó el eterno debate sobre seguir permitiendo o prohibir el porte legal de armas en Estados Unidos.

Y sobre el tema, Kirk manifestó a los asistentes: “Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin ninguna muerte por arma de fuego”.

Siga leyendo: Él era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió de un balazo justamente cuando hablaba de armas

El joven siguió defendiendo su postura afirmando que, aunque las muertes de inocentes son “un costo que, lamentablemente, debemos asumir”, creía que “vale la pena”.

“Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad. (...) Creo que vale la pena asumir el costo de, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos fundamentales. Es un acuerdo prudente. Es racional”, dijo en su momento.

Kirk posicionó con éxito Turning Point –la cual fundó en 2012– a tal punto de convertirla en una potencia en temas políticos con posturas que se identificaban con el partido Republicano. Fue así como se erigió como portavoz del ala juvenil del movimiento MAGA de Donald Trump, siendo protagonista en la campaña del magnate por regresar a la Casa Blanca.

Era tal el aprecio que Trump le tenía que, al confirmar su muerte, lo llamó “legendario”.

Le puede interesar: “No se metan con Estados Unidos”: los mensajes de Charlie Kirk a Petro por vuelos de migrantes hacia Colombia

“Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros”, escribió el mandatario en Truth Social.

El presidente también ordenó que las banderas fueran izadas a media asta hasta el domingo por la muerte de Kirk y anunció que le otorgará, de forma póstuma, la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil que entrega el gobierno estadounidense.

