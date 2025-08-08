ChatGPT ahora es experto en todo: presentan GPT-5, el “mejor modelo de inteligencia artificial del mundo”

OpenAI ha presentado su modelo GPT-5, el que considera que es el mejor del mundo, por su inteligencia, rapidez y utilidad, fruto de sus avances en razonamiento y programación que lo hacen destacar como un experto en cualquier área.
Con la llegada prevista para este verano, primero en julio y finalmente en agosto, GPT-5 se presenta como el modelo más avanzado de OpenAI y “el mejor del mundo”. En él, la compañía ha aunado los avances en razonamiento de la serie O y los avances en multimodalidad en la serie GPT, algo ya anticipado meses atrás por distintos responsables de OpenAI.