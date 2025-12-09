“¿Tiene mujer, hijos?”: crece la indignación por chats que muestran a Calarcá ordenando asesinatos mientras negocia con el Gobierno

Los celulares y demás dispositivos que la Fiscalía tiene bajo cadena de custodia desde hace más de un año, incautados durante un retén en Anorí a hombres de confianza de alias Calarcá, funcionan hoy como el mapa del horror de su estructura criminal. Cada nueva revelación genera un torbellino político y mediático por la gravedad de las acciones violentas ordenadas por el disidente sin ninguna consecuencia. “Mientras Petro ordena avanzar en diálogos con el terrorista alias Calarcá de las FARC, esa facción continúa asesinando, reclutando niños y fortaleciendo su poder mediante el narcotráfico. Aquí el único beneficiado con las ordenes de Petro son los criminales”, escribió la senadora María Fernanda Cabal.

El mensaje surge como respuesta al más reciente informe de Noticias Caracol, que reveló chats en los que Calarcá ordena el reclutamiento de menores, gestiona la compra de armamento y ordena el asesinato de firmantes del acuerdo de paz. Uno de ellos fue el de Juan Gabriel Hurtado Betancur, exintegrante de las FARC en proceso de reincorporación en el Meta. Ocurrió el 6 de enero de 2024, cuando ya regía el cese al fuego pactado con el Estado. Las conversaciones muestran a un comandante que, aun bajo el paraguas del cese al fuego y el levantamiento de órdenes de captura, seguía delinquiendo, al tiempo que aparecía sentado en la mesa de negociación con el Gobierno. En los chats, Calarcá aparece dialogando con un hombre identificado como Chalá, responsable del secuestro y la ejecución del firmante de paz.

– Calarcá Córdoba: ¿Y todavía me nombra a mí? – Chalá: Sí. – Calarcá Córdoba: ¿Y tiene más familia por ahí? – Chalá: Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. – Calarcá Córdoba: Maten a ese tipo. – Chalá: Ok. – Calarcá Córdoba: ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? – Chalá: Mujer sí, hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. – Calarcá Córdoba: Mátenlo, y lo dejan por ahí para que lo recojan. Las fotografías halladas en el mismo dispositivo muestran a Hurtado con vida bajo retención armada y, después, la imagen de su cuerpo tras ser ejecutado.