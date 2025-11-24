Los chats que ponen bajo la lupa a Francia Márquez por presunta financiación de disidencias a la campaña Petro 2022

Archivos extraídos del computador y dispositivos electrónicos incautados en 2024 a miembros de las disidencias al mando de ‘alias Calarcá’ —material que permanece en la Fiscalía— reabrieron un capítulo sensible para el Gobierno.
Entre miles de documentos, fotografías y conversaciones, aparecen registros que vinculan a jefes de las disidencias de las Farc con un presunto esquema de financiación política que habría salpicado la campaña Petro Presidente en 2022. En varios de esos intercambios aparece mencionado el nombre de la hoy vicepresidenta, Francia Márquez.