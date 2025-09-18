¿Los humanos heredaron el gusto? Los chimpancés consumen alcohol todos los días, dice nuevo estudio ¡Salud!

Los chimpancés consumen el equivalente a medio litro de cerveza diario al comer frutas maduras y fermentadas, según un estudio publicado el miércoles que aborda una posible razón por la cual los humanos se sienten atraídos por el alcohol.

El estudio respalda la teoría de que las personas habrían heredado de los primates su gusto por el alcohol y la capacidad de metabolizarlo, aunque sea tóxico para los humanos.

Los investigadores recolectaron frutas que los chimpancés comen y midieron su contenido de etanol, que se produce cuando el azúcar se fermenta.

Calcularon que es como si los chimpancés bebieran medio litro de cerveza al día, que son alrededor de 14 gramos de alcohol. “No es una cantidad insignificante de alcohol, pero está muy diluido y está más asociado con los alimentos”, dijo a la AFP Aleksey Maro, autor principal del estudio publicado en la revista Science Advances.

El estudio se realizó en las selvas de África donde viven estos animales.