De la política del ‘hijo único’ al impuesto al condón: ¿por qué China no logra que nazcan más bebés?

China atraviesa una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente. En 2025, el país registró la tasa de natalidad más baja desde que existen registros oficiales, mientras la población total se redujo por cuarto año consecutivo.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la tasa de natalidad cayó a 5,63 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2025, por debajo del anterior mínimo histórico de 6,39 registrado en 2023. Durante el año nacieron apenas 7,92 millones de bebés, una cifra insuficiente para compensar las 11,31 millones de muertes registradas en el mismo periodo.
Puede leer: Caen los nacimientos y se invierte la pirámide poblacional, ¿qué viene y qué se debe hacer?
Como resultado, la población china disminuyó en 3,39 millones de personas y se ubicó en cerca de 1.400 millones de habitantes. Aunque el país sigue siendo el segundo más poblado del mundo, detrás de India, las proyecciones apuntan a que la caída demográfica continuará en las próximas décadas.
Estas cifras representan un nuevo golpe para los esfuerzos del gobierno de Beijing por revertir el impacto de décadas de control estatal de la natalidad bajo la política del “hijo único”, eliminada oficialmente en 2016.
Entérese: “Con uno es suficiente”, “Sé que quiero ser mamá”, “No es mi proyecto”: tres historias que explican la caída de nacimientos