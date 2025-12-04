Los países de Latinoamérica que más deben a China en medio del fin de los grandes préstamos

China está ajustando su estrategia en Latinoamérica. Tras más de una década de créditos millonarios que financiaron infraestructura, energía y proyectos estratégicos, el gigante asiático entró en una fase distinta: ahora prioriza el cobro, la administración de pasivos y la renegociación de obligaciones. El flujo de nuevos préstamos es mínimo y la región opera con menos liquidez externa y más presión fiscal.
La etapa de grandes desembolsos terminó. Los gobiernos que recibieron los mayores montos, sobre todo durante el auge de materias primas, ahora enfrentan amortizaciones, refinanciaciones y una oferta crediticia casi cerrada. Los compromisos siguen vigentes, pero las condiciones actuales obligan a mayor orden fiscal y a revisar acuerdos que durante años fueron la principal fuente de financiamiento externo.
Le puede interesar: Tensiones de aranceles entre EE. UU. y China golpean a empresas tecnológicas en Colombia; hay riesgos y alertas