Estas son las millonarias inversiones de China en Colombia, ¿se dispararán con entrada a la Ruta de la Seda?

Incluso, datos recopilados por el portal Statista dan cuenta de cómo, mientras a inicios de este siglo China no figuraba entre los principales mercados desde donde América Latina y El Caribe importan, para el 2020 ya tenía supremacía, por encima de Estados Unidos ; en el caso de Colombia ya es el segundo socio comercial más relevante.

Si de infraestructura se trata, no se puede dejar de mencionar cómo la empresa china Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltd (HHMC), experta mundial en maquinaria para puertos, fue la encargada de fabricar las tres gigantescas grúas que se encargarán de levantar los contenedores que llegarán a Puerto Antioquia.

También se destacan iniciativas cómo el Regiotram de Occidente, la Planta de Tratamiento de Aguas Tibitoc o el Hospital de Usme (Bogotá).

Además, como registra la revista Forbes, la marca china BYD –líder en vehículos eléctricos en Colombia– tendrá el ensamblaje de buses eléctricos cero emisiones articulados y biarticulados para el SITP de Bogotá, en nuestro país; proceso que se hará en las instalaciones de la japonesa Hino, en el municipio de Cota, Cundinamarca.

En otros negocios se aprecia a la minera china Zijin, una de las más importantes con presencia en el país, que a 2023 lideró la producción de oro con 293.515 onzas provenientes de su proyecto en Buriticá.

A esto se suma la presencia en sectores como logística, comercio electrónico, farmacéutico, productos de consumo (con Miniso), comunicaciones (Huawei, Xiaomi) y energías renovables.