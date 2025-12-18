China pide a Estados Unidos frenar “acto peligroso” tras aprobar venta masiva de armas a Taiwán

Estados Unidos debe cesar de inmediato su “acto peligroso” de armar a Taiwán, dijo hoy jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun, al comentar sobre la aprobación estadounidense de un paquete masivo de venta de armas por valor de unos 11.000 millones de dólares a la región de Taiwán.
La parte estadounidense ha anunciado descaradamente el plan de vender armas avanzadas a Taiwán, lo que viola seriamente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, afirmó Guo en una conferencia de prensa regular.