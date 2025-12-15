El “chip imposible” con el que China desafía a EE. UU.

Durante la última década, Estados Unidos utilizó su dominio tecnológico como una herramienta de poder global más allá del ámbito comercial. Controlar los chips más avanzados, que es el corazón de celulares, computadores y sistemas de inteligencia artificial, significa tener en el bolsillo buena parte del futuro económico y militar del planeta.
Por eso, en 2019, la Casa Blanca decidió cortar el acceso de China a esa tecnología, convencido de que el golpe sería definitivo. Ahora, seis años después, esa certeza empieza a resquebrajarse.