Caso Miguel Uribe: en peluquería de ‘el Costeño’ en Bogotá consumían drogas, según antiguo cliente

Recordó de esta manera un episodio que vivió en la barbería: “Yo una vez estaba ahí peluqueándome y estábamos como cuatro o cinco turnos, porque eran buenos barberos. Estábamos sentados, llegaron unas motos, pasaron unos paquetes y el ‘Chipi’ y otro peluquero se metieron por allá . Salieron con la nariz soplada y cuando yo vi eso me paré y me fui”.

“Ayer cuando mostraron la foto, todos estábamos muy sorprendidos. Allá en El Muelle y Villas de El Dorado todo el mundo lo conocía como ‘Chipi’, no como ‘Costeño’. Él es de Urabá. No era amigo mío, ni tomaba conmigo ni nada. Me cortó el cabello una sola vez, pero había varios barberos que peluqueaban bastante”, añadió el excliente.

Por información que conducta a la ubicación de Arteaga hay una recompensa de hasta $300 millones de pesos.

Según la investigación judicial, esta persona estuvo involucrada en la coordinación logística del ataque sicarial, que hoy tiene entre la vida y la muerte al senador Uribe Turbay.

