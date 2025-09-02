Ella es Chloe Malle, la sucesora de la reconocida editora de Vogue en EE. UU., Anna Wintour

“Imprimir mi propio sello” en la edición estadounidense de Vogue será la clave del éxito, dijo la franco-estadounidense Chloe Malle al suceder como directora a la reina de la moda Anna Wintour, quien estuvo al frente de la revista durante 37 años.

“Malle será responsable de la dirección creativa y editorial (...) y se une al equipo de dirección compuesto por diez responsables de contenido editorial a escala mundial bajo la autoridad de Anna Wintour”, señaló un comunicado del propietario de la revista, el grupo estadounidense Condé Nast.

El primer número bajo la dirección de la neoyorquina, de 39 años, debería publicarse en 2026, según The New York Times, al que concedió una entrevista difundida en línea este martes.

La nueva directora editorial, que desea “un cambio notable”, insinuó que la revista mensual debería publicarse con menos frecuencia, con temas o momentos culturales específicos y en papel de alta calidad, para que pueda coleccionarse.

Malle, que llegó a Vogue en 2011, ocupaba el puesto de directora editorial del sitio web de Vogue desde 2023 y copresentaba su pódcast desde 2022.

“Bajo su dirección, el tráfico directo a Vogue.com se ha duplicado y el sitio web ha registrado un crecimiento de dos dígitos en todos los indicadores clave (...), especialmente en torno a eventos destacados como la Met Gala y Vogue World”, indicó Condé Nast en el comunicado.

“Estoy deseando involucrarme aún más en las áreas de edición, video y eventos, fomentando la pluralidad multiplataforma que nuestro público busca y exige”, aseguró en el comunicado Malle, hija del cineasta francés Louis Malle y de la actriz estadounidense Candice Bergen.