¡De película! Hurto a un conductor acabó en aparatoso choque con muerto y herido en Belén La Gloria, Medellín

El hurto de una cadena de oro y un reloj de alta gama, una persecución y un choque que acabó con un volcamiento. En esto se resume la situación que se registró en el barrio Belén La Gloria, de Medellín, luego de que el conductor de una camioneta, al parecer, fuera víctima del intento del robo de sus objetos de valor por parte de dos motorizados, quienes lo intimidaron con arma de fuego cuando estaba esperando el semáforo. Tras entregarles sus pertenencias, en medio de esta intimidación, la víctima de este ilícito comenzó con la persecución de los motorizados, a toda velocidad, arrollándolos y lanzándolos contra un semáforo. Esto provocó también que el vehículo, al impactar contra la estructura semafórica, terminara volcado. En este hecho, murió uno de los motociclistas y el otro quedó en estado crítico. Ocurrió a las 9:36 de la noche de este jueves en la carrera 80 (avenida 80) con la calle 20, en este barrio de la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de la ciudad, aunque el hurto, según las denuncias, se había materializado en el cruce de la carrera 81 (avenida 80) con la calle 25, mientras el conductor de este vehículo estaba esperando el cambio del semáforo.

En medio de esta colisión, además de impactar a los motorizados, también provocó afectaciones en dos carros particulares que se encontraban en la zona y que sufrieron algunos daños producto tanto del choque de esta camioneta como de los daños al semáforo. La camioneta quedó volcada sobre su costado izquierdo. Este impacto provocó que Álvaro Javier Muñoz Pérez, de 27 años, falleciera, luego de que por el estrellón su cuerpo quedara partido por la mitad en plena vía pública. Quien iba con él en la motocicleta resultó lesionado y la comunidad, al enterarse del origen del incidente, lo comenzaron a agredir, propinándole múltiples golpes que lo dejaron más afectado de lo que ya estaba por cuenta del choque inicial. Este herido, identificado como Hans Cristian Villa Zuleta, de 41 años, fue trasladado a la Unidad Intermedia de Belén y posteriormente a otro centro asistencial, debido al estado crítico de salud en el que quedó, producto de los golpes de choque y de las posteriores agresiones propinadas por quienes se encontraban en el lugar. Actualmente se encuentra fuera de peligro. Entérese: Extesorera del hospital de Santa Fe de Antioquia fue detenida por un presunto desfalco millonario De acuerdo con el reporte médico, sufrió una fractura abierta de fémur derecho, trauma de tórax y dos impactos de arma de fuego traumática en una de sus piernas, las cuales le fueron propinadas por uno de los agresores que quería tomar justicia por cuenta propia. “Devolvé la cadena”, le decía uno de ellos, mientras le daba una violenta patada en la cabeza, según se vio en uno de los videos. El conductor que los arrolló y quienes viajaban en los otros vehículos afectados no sufrieron lesiones, aunque los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín sí atendieron los choques. No obstante, la inspección judicial, debido a las circunstancias, fue efectuada por los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana.

Así quedó la motocicleta en la que iban los dos señalados delincuentes, luego de que fuera arrollada por la camioneta. Uno de sus ocupantes falleció en el sitio. FOTO: CORTESÍA

Los elementos que le iban a ser hurtados a esta persona estaban avaluados en 10 millones de pesos y en medio de la inspección judicial se encontró un arma traumática y la moto en la que se movilizaban los dos golpeados por la camioneta tenía su placa alterada con una cinta para evadir las cámaras LPR.

Debía estar en la cárcel

Esta no sería la primera vez que Muñoz Pérez, oriundo de San Marcos, Sucre, estaría implicado en un hurto. Cuando ya tenía 18 años, el 15 de abril de 2017, las autoridades lo capturaron en medio de un hurto en los alrededores del Teatro Pablo Tobón Uribe, en el centro de Medellín. Según el reporte judicial de esa época, el entonces adolescente intimidó al conductor de un vehículo con arma de fuego y le quitó una cadena y dos anillos de oro. Le puede interesar: Cayó en Envigado el jefe de la banda de ladrones de joyas Los Rolex; así fue el operativo para capturarlo “Cuando huía del lugar del robo en una motocicleta, chocó con una pareja de motociclistas y luego de una discusión, disparó contra el conductor del otro vehículo y lo hirió en el brazo izquierdo”, señaló la Fiscalía en un comunicado del 17 de octubre de 2017.

No conforme con esta actuación, intentó hurtarle la moto a una persona que pasaba por la zona, pero al resistirse a este robo, Muñoz Pérez le disparó, aunque esta persona escapó ilesa. Finalmente, la Policía logró capturarlo unas cuadras más adelante cuando se movilizaba en un taxi y en ese momento se presentó con una identidad falsa y aseguró ser menor de edad.