Choque de trenes en Indonesia deja 15 mujeres muertas y decenas de heridos

Las autoridades de Indonesia concluyeron este martes las labores de recuperación de víctimas tras el grave choque de trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, un accidente que dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridos.
El siniestro ocurrió el lunes en la estación Bekasi Timur, ubicada en la ciudad de Bekasi, cuando un tren de larga distancia impactó por detrás a un tren de cercanías que permanecía detenido en la estación.
Según confirmaron los equipos de rescate, todas las víctimas mortales eran mujeres. El vagón afectado correspondía a un espacio exclusivo para pasajeras, una modalidad utilizada frecuentemente en Indonesia y otros países asiáticos para reducir casos de acoso y violencia contra las mujeres en el transporte público.