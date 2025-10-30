x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Chris Evans se convirtió en papá: el Capitán América dio la bienvenida a su primer hijo

El actor de 44 años tuvo una niña junto a su esposa, la actriz portuguesa de 28 años, Alba Baptista. Ambos se casaron en 2023.

  • Baptista y Evans se conocieron en 2021 en Europa. FOTO @alba.baptista en Instagram
    Baptista y Evans se conocieron en 2021 en Europa. FOTO @alba.baptista en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El reconocido actor del Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Evans, recibió a su primer hijo. Así lo reveló el portal de entretenimiento TMZ, el cual confirmó que el Capitán América y su esposa, la también actriz Alba Baptista, se convirtieron en padres recientemente.

Le puede interesar: ¿Se acuerda del Dr. Jackson en Grey’s Anatomy? Vuelve a la TV como protagonista en Hotel Costiera

De acuerdo con el medio de comunicación, la celebridad portuguesa dio a luz el pasado 25 de octubre en Massachusetts. La pareja tuvo una niña llamada Alba Grace, quien nació a la 1:27 p.m. y que llevará los apellidos de ambos. Ninguno de los dos ha compartido declaraciones ni fotografías al respecto.

Los rumores del embarazo comenzaron a mediados de este año cuando una cuenta de fans de la pareja etiquetó a los padres de Chris y Alba en una publicación de felicitación por el día del padre. Luiz Baptista, el papá de la actriz, respondió a esta diciendo: “Muchas gracias. Chris, tu turno se acerca”.

El actor siempre se ha caracterizado por mantener lejos de los reflectores su vida privada y la relación con su esposa no ha sido la excepción. Las sospechas de que ambos estaban juntos iniciaron en 2021, cuando sus seguidores notaron que ambos se seguían en redes sociales.

La revista People dio a conocer que los ahora esposos se conocieron en Europa y que para Evans “fue una especie de amor a primera vista”. Finalmente, fue en noviembre de 2022 que esta misma publicación confirmó que los actores ya llevaban poco más de un año saliendo.

Solo fue hasta 2023 que Chris se sinceró al compartir en sus redes sociales una foto junto a Alba, su novia. En septiembre de ese mismo año, la pareja se casó en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts, y luego también tuvieron una ceremonia en Portugal, país natal de Baptista.

Desde entonces, han sido fotografiados pocas veces en público. Hasta ahora, el único evento formal al que han asistido es a la fiesta de los Premios Óscar 2024.

Siga leyendo: A Kim Kardashian le detectaron un aneurisma cerebral y lo relacionó con el estrés causado por Kanye West

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida