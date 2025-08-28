Chris Froome sufrió grave accidente: neumotórax, cinco costillas rotas y fractura de una vértebra

El británico Christopher Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, fue hospitalizado el miércoles luego de sufrir una caída durante un entrenamiento en Francia, anunció este jueves su equipo, Israel-Premier Tech.
“Chris Froome fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón luego de un grave accidente durante el entrenamiento. Afortunadamente su estado es estable y no se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves”, explicó su equipo en un comunicado, también publicado en las redes sociales del corredor de 40 años.