La dupla “Chicho” Arango y Alfredo Morelos vale más que 9 equipos del fútbol colombiano: ya empezaron a marcar

Arango y Morelos son, junto a Jorman Campuzano, los jugadores más valiosos del fútbol colombiano en 2026. El delantero antioqueño, que marcó su primer gol con el cuadro verde el sábado, en el Atanasio en la victoria 3-1 contra Alianza, está valorizado en 6 millones de euros: es el más costoso de la Liga. “Chicho” era una de las grandes figuras de la MLS de Estados Unidos. Por eso su precio en el mercado era alto y, aunque desde hace varios años mostró voluntad de venir a Nacional, solo hasta este mercado de pases los verdolagas lograron consolidar el préstamo con San José Eartquakes, dueño de su ficha.

Ahora vive un sueño. “Estoy más que feliz. Creo que es un momento que siempre voy a recordar. De niño soñaba con esto. Estoy muy feliz. Lo anhelaba con mi familia. Estoy contento por el desempeño de los compañeros. Tenemos cosas por mejorar. Para eso tenemos la semana de trabajo. Dios y el universo actuaron a favor del equipo. Cumplí el sueño de marcar con esta camiseta”, aseguró “Chicho”. Morelos, por su parte, tiene un valor en el mercado de 2,20 millones de euros. Es cierto que ha bajado con el paso del tiempo, pero su nivel en el cuadro verde, por el contrario, ha subido. El atacante cordobés, de 29 años, fue uno de los mejores jugadores de Nacional en 2025.

Durante lo que va de 2026 se ha consolidado como líder. El atacante fue el futbolista más destacado del elenco antioqueño en el duelo ante Alianza: marcó un doblete y, durante el encuentro, demostró que su capacidad goleadora se complementa con el portento físico que tiene.

Hasta el momento Alfredo lleva cuatro goles en el torneo colombiano: es el goleador del “Rey de Copas” en lo que va del rentado local. Por eso, al lado de Arango conforman una dupla de ataque que ilusiona a los aficionados verdes con ser protagonistas en instancias definitivas de Liga y con clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana 2026.

“Lo que pasó hoy -sábado- se veía en los entrenamientos. No solo con Alfredo y Chicho, sino con el funcionamiento colectivo. Hubo varios ajustes en el equipo. Defendimos, atacamos. Estamos contentos. Eso se vio desde el primer día que llegó. Estoy contento con lo que ha aportado y entregado. Si logramos mantenernos en esta línea: todos en el sentido común, les podrán aportar al equipo cuando les toque”, analizó el DT Diego Arias.