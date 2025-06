Christian Gray, el profesor de Educación Física y jugador del Auckland City que le anotó gol a Boca en el Mundial de Clubes

Nashville fue testigo de una historia atípica. Christian Gray, el hombre que no solo defiende los colores del Auckland City, sino también el conocimiento en las aulas de clase en Nueva Zelanda, fue elegido como la figura indiscutible en el empate 1-1 contra Boca Juniors.

Para Gray, de 28 años, la experiencia fue “surrealista. Todavía no lo asimilo. Sé lo que significa para el club. Esto lo hace muy especial. Hubo un ambiente especial. Boca es un club enorme, como todos los clubes que hemos afrontado en este torneo”.

“Estoy contento de que hayamos metido alguna. Ha sido un viaje duro. Ya sabes, hemos tenido algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y los chicos. Creo que nos lo merecemos”, dijo el defensor central a DAZN.

Aunque el fútbol no rige sus vidas, Gray aseguró que con el empate ante un equipo importante en el mundo como Boca Juniors, lograron recuperar un poco más “el respeto” luego de las dos goleadas anteriores frente Bayern y Benfica.

“Recuperamos un poco de respeto, espero, sí. Mucho para el club, eso seguro. Ya sabes, dependemos de los voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que estén contentos. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos”, añadió.