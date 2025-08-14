El subsecretario de Estado de EE. UU. Christopher Landau homenajea sus lazos con Bogotá y la travesía de sus abuelos al migrar a Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristóbal Landau, segundo al mando del secretario Marco Rubio en la administración de Donald Trump, Sorprendió al revelar su historia familiar ligada a sus abuelos que migraron a Bogotá, tras asistir al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En la capital, el diplomático estadounidense aprovechó para rendir homenaje a sus propias raíces y fue la primera vez que pisó el cementerio donde descansan sus abuelos paternos, en el sur de Bogotá, por lo que aseguró que “Colombia es un país muy especial” para él.
El vínculo de Landau con Colombia se remonta a 1938, cuando su padre llegó huyendo de Austria tras la anexión nazi, viajando en barco desde los Países Bajos hasta Puerto Colombia.
Un año después, en 1939, logró rescatar a sus padres.los abuelos de Landau—, con la ayuda de la Iglesia Católica, a la que se había convertido durante su estancia en Colombia,según contó Landau sobre su historia familiar en redes sociales.