¿Quiénes son las otras cinco personas que serían indemnizadas por las chuzadas en el caso de Laura Sarabia?

Fabiola Perea, quien trabajaba por días en la casa de Laura Sarabia, entonces mano derecha del presidente Gustavo Petro y hoy embajadora en Reino Unido, pasó de ganarse la vida con labores domésticas a verse envuelta en uno de los capítulos más polémicos del Gobierno.
Ahora, su historia toma un nuevo rumbo. El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la demanda que interpuso contra el Estado colombiano. En ella pide ser reparada por los daños que, asegura, le dejó el episodio de las chuzadas que la señalaron de tener vínculos con grupos criminales. Sus cinco hijos también reclaman reparación por daños morales.