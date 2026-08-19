El 41% de los adultos ha sufrido fraude en línea en el país, según Become Digital

En los últimos años se han visto cambios de formas tradicionales de pago a las digitales. En estudios de Mastercard y Worldpay se evidencia que entre 60% y 90% de la población latinoamericana usa algún tipo de billetera digital de forma recurrente. Esto, a su vez, implica la adaptación a las condiciones de ciberseguridad. Un estudio de Become Digital revela que el fraude digital en América Latina tiene una reducción de 46% en la tasa de acceso de intentos sospechosos. Por otra parte, el último informe de TransUnion presenta que la vulnerabilidad más alta de los usuarios se encuentra en las etapas de creación de cuenta e inicio de sesión. Le puede interesar: Centro de ciberseguridad en Colombia logra certificación internacional que pocos tienen en el mundo

¿Cuántos ciberataques se registran en Colombia?

Según datos de Asobancaria, en Colombia hay en promedio 94 ciberataques por segundo, alrededor de 997 actos diarios de robo de datos y 63 casos de robo de identidad por día. Become digital presenta una encuesta realizada a 12.730 usuarios digitales en 18 países. 26% de los encuestados afirma haber perdido dinero por engaño cibernético. Asimismo, en Latinoamérica el fraude asciende al 41% de los adultos, con pérdida mediana por el consumidor de US$1.973. Conozca también: ¿Ciberataque a Ecopetrol? Publican información de 15 empresas del grupo y la compañía pide intervención de las autoridades

¿Cómo se ha comportado los fraudes en el último año?

Datos de TransUnion muestran que la tasa de fraudes digitales bajó 2,3% en 2025 y, sin embargo, en la fase de creación de empresas, superó el triple del promedio con 7,2%. Por ello, distintas empresas de ciberseguridad hacen un llamado para la implementación de protocolos como la biometría, que reduce el fraude digital en rangos que oscilan entre 70% y 90%. Según Diana Prada, VP Sales & Business Development de Become Digital, en pruebas de sistemas programados para validar un documento físico, el problema principal radica en que los sistemas detectan los elementos sospechosos en documentos europeos o estadounidenses, pero en los documentos colombianos, que están hechos con otros materiales, es más difícil comprobar los datos. Lea más: Más de US$100 millones en bitcoins fueron robados por una falla de software: así ocurrió el ataque Prada agregó: “Esto en principio ocurre porque suelen cambiar los materiales de los documentos entre un país u otro (teslin, policarbonato, PET); adicionalmente, varían los hologramas y microtextos y, sobre todo, evolucionan las metodologías de suplantación”, Como consecuencia, la entidad hace un llamado a que los filtros de seguridad contengan especificidad con el contexto regional. “No obstante, no se trata de cerrar la puerta a la tecnología internacional, sino de exigirle algo más que prestigio. La pregunta no debería ser únicamente qué tan avanzada es la tecnología, sino si reconoce los documentos y las tipologías de fraude de mi mercado”, afirmó Prada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: