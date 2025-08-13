¿Hay relevo de talentos en el ciclismo colombiano, uno de los mejores del mundo?

La reciente Vuelta a Colombia confirmó el surgimiento de nuevos talentos del ciclismo, uno de ellos, quien, luego de terminar la edición 75 de la tradicional competencia en Bogotá el pasado domingo, tomó un avión hacia Europa, donde fue recibido al día siguiente en España por Eusebio Unzué, director deportivo del equipo Movistar, con el que dará el salto al World Tour. Ver al pedalista risaraldense Kevin Castillo junto a Unzué y sonriendo en el aeropuerto, antes de empezar su sueño en la máxima categoría del pedalismo mundial y próximo a cumplir 24 años el 15 de noviembre, demuestra que las metas sí se pueden conseguir, convirtiéndose en fuente de inspiración para otros jóvenes del país que luchan, en una época difícil para el pedalismo criollo, por estar en equipos de primer nivel.

En la actualidad, Colombia cuenta con 13 representantes en la élite de este deporte y, con el potencial que vienen mostrando otras promesas, se espera que en los próximos años, como sucedió en épocas recientes, esa cifra aumente. Castillo, quien pulió sus condiciones en el Team Sistecrédito, triunfó en 2023 en el Campeonato Nacional sub-23 en Santander y, luego, en 2024, reinó en el Tour de Guadalupe y el Clásico RCN, en el que logró además cuatro etapas. Actuaciones que le sirvieron para tener, a finales de ese año, un primer acercamiento con el Movistar, con el que se concentró varios días y compartió habitación con Nairo Quintana.

“Me dieron muchos consejos, fue una experiencia bonita. Ver cómo se cuidan, su profesionalismo, la forma en la que te hablan y aceptan, siendo personas tan grandes en lo que hacen, fue todo un aprendizaje. Me recordaron que los objetivos se logran con disciplina y ganas”, indicó Kevin en su momento. En la reciente Vuelta, Castillo, que hasta hace seis años recogía café con sus padres en plantaciones de su natal Marsella y quien es especialista en la alta montaña, estuvo cerca de lograr triunfo de etapa, terminando dos veces en la tercera posición.

En Movistar compartirá equipo con Nairo, Éiner Rubio, Fernando Gaviria y Diego Pescador, este último de 20 años, quien también llegó al World Tour apenas esta temporada, procedente del GW Erco Shimano. Además de Castillo, en el giro nacional —ganado por segundo año consecutivo por Rodrigo Contreras (NU Colombia)— sobresalieron otras joyas que esperan brillar más adelante y consolidarse, ya sea en el pelotón nacional frente a ciclistas experimentados o compitiendo en el ámbito internacional. Entre esas revelaciones de la exigente prueba, debido a su terreno montañoso, se destaca el antioqueño Mauricio Zapata (GW), corredor que nació hace 20 años en Santa Rosa de Osos y que se consagró campeón sub-23 y noveno en la clasificación general.

“Estoy contento con este triunfo. Ahora hay que seguir trabajando por nuevos objetivos. He tenido una evolución bonita; le doy gracias a Dios por el proceso que he llevado”, comentó el paisa. También mostraron calidad en la Vuelta Edwar Rondón (CRIC Nacional), de 22 años y ganador de los premios a la combatividad; Roberth Plazas (Ebsa), segundo en sub-23; Daniel Carvajal (C. de Luna), tercero; Daniel Orjuela (Tolima), Samuel Arias (Huevos-Manizales), Joseph Flórez (Fundecom) y Juan Espitia (Tolima).