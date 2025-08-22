$!Este domingo habrá ciclopaseo en Santa Elena: ¡Apúntese!

Este fin de semana la bicicleta será protagonista en el Valle de Aburrá. Además de la tradicional ciclovía de Medellín, el Inder tendrá un ciclopaseo en Santa Elena.

El recorrido arrancará a las 8:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de tres horas. La salida y la llegada serán en el estacionamiento del parque Arví, vía vereda Mazo. La ruta cubrirá 17.8 kilómetros y contará con un grado de dificultad 4, en una escala de 1 a 5.

El evento tendrá disponible transporte de bicicletas desde la estación Estadio del metro y la Placita de Flórez, ambos a las 6:30 a. m. Allí los participantes podrán entregar sus bicicletas para ser trasladadas en camión, mientras las personas se dirigen por sus propios medios al lugar de encuentro en Santa Elena.