Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia encargada tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, asumirá como ministra de Justicia y del Derecho encargada durante el tiempo restante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la renuncia de Jorge Iván Cuervo.
La designación fue confirmada este jueves 9 de julio y se oficializará en los próximos días, una vez concluyan los trámites administrativos correspondientes. Rusinque estará al frente de la cartera hasta el cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto.
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