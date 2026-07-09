Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia encargada tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, asumirá como ministra de Justicia y del Derecho encargada durante el tiempo restante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la renuncia de Jorge Iván Cuervo. La designación fue confirmada este jueves 9 de julio y se oficializará en los próximos días, una vez concluyan los trámites administrativos correspondientes. Rusinque estará al frente de la cartera hasta el cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto. Le puede interesar: Primicia | Uno de los primeros actos de De la Espriella será derogar los 22 “territorios federales” que deja Petro amarrados

Jorge Iván Cuervo dejó el Ministerio de Justicia tras permanecer cerca de cinco meses en el cargo, al que llegó en febrero de este año. Su salida se produjo en medio de diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre distintos asuntos de la agenda gubernamental, entre ellos la implementación de la política de paz total, las posiciones frente a la desobediencia civil, la demanda de nulidad contra la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella y la controversia por recientes nombramientos en notarías. Entre las declaraciones públicas que marcaron el distanciamiento, Cuervo cuestionó la ejecución de la política de “paz total”, al señalar que existían problemas en su desarrollo jurídico. También manifestó desacuerdos con la decisión de otorgar estatus político a las disidencias de las Farc y afirmó que el proceso de diálogos con el ELN no registró avances por el congelamiento de las negociaciones y la ausencia de un cese bilateral de hostilidades.

Jorge Iván Cuervo dejó el cargo luego de diferencias con el Gobierno sobre varios asuntos de la agenda nacional. FOTO: Tomado de X: @MinjusticiaCo

Nuevo relevo en el Ministerio de Justicia

Con la llegada de Cielo Rusinque, el Ministerio de Justicia registra un nuevo relevo en la administración del presidente Gustavo Petro. Jorge Iván Cuervo fue el cuarto ministro de Justicia en propiedad del actual gobierno, después de Néstor Osuna, quien ocupó el cargo entre agosto de 2022 y julio de 2024; Ángela María Buitrago, entre julio de 2024 y junio de 2025; y Luis Eduardo Montealegre, entre junio de 2025 y febrero de 2026. Cuervo asumió la cartera en febrero de 2026 y permaneció en el cargo hasta julio del mismo año. Durante los periodos de transición también ejercieron como ministros encargados Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco.

Cielo Rusinque liderará la cartera hasta el cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto. FOTO: Colprensa

Rusinque ha ocupado distintos cargos dentro del Gobierno nacional, entre ellos la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y encargos temporales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En marzo de este año, el Consejo de Estado dejó sin efectos su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio. Posteriormente, presentó su renuncia y fue designada nuevamente por el Gobierno tras la modificación de los requisitos para el cargo, decisión que dio lugar a nuevas controversias jurídicas y demandas. Como ministra encargada, tendrá a su cargo la coordinación del cierre administrativo y presupuestal del sector Justicia durante las últimas semanas del actual gobierno, así como el proceso de empalme con la administración entrante.

Tras presentar su renuncia, Jorge Iván Cuervo agradeció la confianza del presidente Gustavo Petro y destacó los resultados alcanzados durante su gestión. El exministro señaló que durante su permanencia en el cargo se registraron avances en la reducción de indicadores de delitos como el homicidio y la extorsión en Quibdó y Buenaventura. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Corte Suprema define si envía a prisión a la congresista Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

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