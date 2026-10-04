Elecciones en Brasil en vivo | Bolsonaro toma vuelo y deja atrás a Lula en el conteo de votos

En Brasil se conocerán los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro, quienes plantean rumbos opuestos para el país.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), un total de 158.765.543 personas estaban habilitadas para votar en una jornada en la que los brasileños eligieron presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, senador, diputado federal y diputado estatal o distrital.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y ha defendido la soberanía de Brasil frente a lo que denuncia como un intervencionismo en la región del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, un legislador apenas conocido hace unos meses a nivel nacional, ha hecho campaña prometiendo acabar con la inseguridad, la principal preocupación de los brasileños.

6:48 p. m. (hora de Brasil)

Flávio Bolsonaro sigue con una ventaja de casi 9 puntos porcentuales sobre Luiz Inácio Lula da Silva, al obtener 24.212.947 votos (50,41 %), frente a los 19.903.245 votos (41,44 %) del mandatario.

Hay otros candidatos como El Escritor Auguto Cury, quien va de tercero con 1.416.111 votos (2,95%). De mantenerse estos resultados, sería necesaria una segunda vuelta, que estaría programada para el 25 de octubre de 2026.

6:34 p. m. (hora de Brasil)

El 32 % de las mesas ya ha sido escrutada y Flávio Bolsonaro suma 18.644.760 votos (50,74 %), mientras que Lula da Silva registra 15.117.899 votos (41,14 %).

6:25 p. m. (hora de Brasil)

A esta hora, el 24 % de las mesas ya ha sido escrutado y Bolsonaro mantiene la ventaja sobre Lula da Silva, con un 50,94 % (14.344.471 votos) frente a un 40,97 % (11.536.137 votos), una diferencia de casi 10 puntos porcentuales.

6:00 p. m. (hora de Brasil)

Flávio Bolsonaro arrancó con ventaja sobre Lula, obteniendo un 51,09 % (7.369.884 votos) frente a 40,67 % (5.872.874 votos), respectivamente. Esto corresponde al 12 % de las mesas escrutadas, según el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE).