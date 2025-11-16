Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir al sucesor de Boric

Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6:00 p. m., hora local chilena y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, constató la AFP.

Los favoritos, de acuerdo a sondeos previos a la veda, son la izquierdista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca por el libertario Johannes Kaiser.

En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.

