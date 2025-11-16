x

Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir al sucesor de Boric

Elecciones en Chile se desarrollaron en medio de una polarización y un temor al auge de la inseguridad. Lea más detalles.

  • A partir de las 6 de la tarde las urnas se cerraron en Chile y solo quienes permanecen en las filas con intención de sufragar podrán ejercer su derecho al voto. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 8 minutos
bookmark

Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6:00 p. m., hora local chilena y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, constató la AFP.

Los favoritos, de acuerdo a sondeos previos a la veda, son la izquierdista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca por el libertario Johannes Kaiser.

Lea también: Chile, en sus primeras elecciones con voto obligatorio, elige presidente en medio de un auge de la inseguridad

En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.

Espere ampliación...

