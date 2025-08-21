Ojo si suele ir de noche por la Autopista Norte en jurisdicción de Bello; habrá cierres nocturnos

Para mitigar las incomodidades y prevenir contratiempos, habrá agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad con el fin de coordinar el desplazamiento en la zona.

Las cuadrillas de obreros y maquinaria tendrán su periodo de actuación a diario, entre las nueve de la noche y las dos de la mañana, por lo cual se estima que se afectarán la movilidad sobre los sectores mencionados.

Las labores tendrán lugar desde la calle 46 con carrera 46, en sentido Norte-Sur (estación de servicio Terpel) y luego seguirán con varios tramos más que presentan mal estado en el pavimento y entre ese punto mencionado y el puente peatonal que se encuentra a la altura de la Estación Madera del Metro .

La Alcaldía de Bello anunció que por un lapso aproximado de dos semanas tendrá cierres parciales en algunos tramos de la Autopista Norte durante las horas de la noche en la jurisdicción de ese municipio. Las interrupciones en el tránsito vehicular obedecen a los trabajos que acometerá la Secretaría de Obras Públicas en ese importante carreteable.

La intervención se realiza mediante un contrato interadministrativo entre la Alcaldía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, y EduNorte (Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Bello) que es la firma industrial y comercial adscrita a esa administración encargada de gestionar, diseñar, ejecutar y promover proyectos de interés municipal en ese territorio.

En el marco de este convenio, el año anterior se recuperaron más de 8 kilómetros de vías y en lo que va de 2025 se han acometido otras acciones de mantenimiento, señalización, instalación de defensas viales y adecuación de andenes y senderos peatonales. En el último mes, igualmente han instalado bordillos en el barrio Cabañas para mejorar el manejo de aguas lluvias y proteger la malla vial.

En mayo pasado, también en Bello, arrancaron dos proyectos viales que buscan mejorar el flujo vehicular entre este municipio y las demás localidades del norte del Aburrá entre sí, y del área metropolitana con subregiones como el nordeste, el norte del departamento y el Bajo Cauca antioqueños.

Una de las megaobras es la etapa II del Intercambio Vial La Seca, que se construye sobre la doble calzada Bello-Hatillo, que contempla puentes, lazos de retorno y conexiones vehiculares en una zona neurálgica como es el tramo de la comuna 8 cercano al Centro Comercial Puerta del Norte, el Batallón Pedro Nel Ospina y la PTAR de EPM. Esta permitirán una circulación continua entre el norte y el sur sin necesidad de semáforos, eliminando los puntos descongestión que hoy afectan la fluidez vial.

La segunda es el Bulevar del Norte, que pasará por zonas residenciales y comerciales de Bello, incluyendo su centro tradicional y generando un efecto benéfico sobre el tráfico que circula entre Medellín y el norte del Valle de Aburrá.

Entre el Intercambio y el Bulevar implican inversiones por 196.000 millones de pesos, incluyendo diseño, gestión predial, interventoría y las obras físicas, según informaron fuentes de la Alcaldía.