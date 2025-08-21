Ojo si suele ir de noche por la Autopista Norte en jurisdicción de Bello; habrá cierres nocturnos

La Alcaldía de Bello anunció que por un lapso aproximado de dos semanas tendrá cierres parciales en algunos tramos de la Autopista Norte durante las horas de la noche en la jurisdicción de ese municipio. Las interrupciones en el tránsito vehicular obedecen a los trabajos que acometerá la Secretaría de Obras Públicas en ese importante carreteable.
Las labores tendrán lugar desde la calle 46 con carrera 46, en sentido Norte-Sur (estación de servicio Terpel) y luego seguirán con varios tramos más que presentan mal estado en el pavimento y entre ese punto mencionado y el puente peatonal que se encuentra a la altura de la Estación Madera del Metro.
Las cuadrillas de obreros y maquinaria tendrán su periodo de actuación a diario, entre las nueve de la noche y las dos de la mañana, por lo cual se estima que se afectarán la movilidad sobre los sectores mencionados.
Para mitigar las incomodidades y prevenir contratiempos, habrá agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad con el fin de coordinar el desplazamiento en la zona.