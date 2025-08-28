Autopista Sur, en Bogotá, ya está habilitada tras cierre por una fuga de gas en Soacha

Un enorme trancón se presentó en la mañana de este jueves en la Autopista Sur en Bogotá y Soacha luego de que las autoridades informaran de una fuga de gas en un punto de esta importante vía que conecta a ese municipio de Cundinamarca con la capital del país.
El hecho, según la Secretaría de Movilidad de Soacha, se presentó a la altura de la carrera 4 con 2-18 sur, entre los sectores de Espumados y 3M, donde la vía estuvo cerrada en ambos sentidos por más de tres horas, lo que generó caos en la movilidad a primeras horas de este jueves.