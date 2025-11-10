En primer semestre se cerraron 126.582 empresas en el país

Durante el primer semestre de este año, la dinámica empresarial en Colombia reflejó una contracción a nivel nacional, con un saldo de 34.590 empresas y una tasa negativa de crecimiento empresarial del 38%.
Así lo detalló el reporte Dinámica financiera - empresarial en Colombia de Informa Colombia, en el que se indicó que mientras en los primeros seis meses de 2025 se crearon 91.992 empresas, se cerraron 126.582, lo que significó una diferencia de 34.590.
“Este resultado implica que, por cada 100 empresas creadas, se cerraron aproximadamente 138, un desequilibrio entre la entrada y salida de unidades productivas formales”, se lee en el análisis.