Cierre de Covipacífico en Las Areneras, en Amagá, quedó aplazado para enero del año entrante

En diciembre no habrá cierre en Las Areneras, en Amagá. Así lo anunció la concesión vial Covipacífico, luego de la polémica que se generó porque la concesión vial había anunciado que desde la próxima semana se iban a presentar restricciones durante cinco horas al día en este sector de la vía Pacífico 1, lo que iba a afectar la movilidad hacia los municipios del Suroeste antioqueño durante el fin de año.
En un breve comunicado, la concesión vial informó que la decisión de comenzar los cierres ya no será a partir de este lunes 24 de noviembre, sino que se iniciarán el 13 de enero de 2026, justo cuando finalice la temporada de fin de año en el territorio nacional.