Así cerrará el peso colombiano el 2025; estas son las proyecciones de los analistas

El peso colombiano entra al último trimestre del año con una mezcla de viento a favor y nubarrones en el horizonte. Por un lado, la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos y la demanda de activos emergentes le han dado soporte.
Por otro, la incertidumbre fiscal local y la fragilidad de los precios del crudo mantienen vivo el riesgo de una reversión.
Con el dólar rondando los $3.800 y $3.900, los analistas coinciden en que el cierre de 2025 estará marcado por alta volatilidad cambiaria.
“Esperamos una ligera corrección alcista, con un cierre cercano a $3.920. Anticipamos una volatilidad elevada asociada a la sensibilidad del mercado frente a los datos de EE. UU.”, explicó Gabriela Bautista, analista de mercado cambiario de Corficolombiana para Bloomberg en línea.
El tercer trimestre del año dejó un ambiente favorable para las monedas emergentes. El debilitamiento global del dólar —producto del enfriamiento económico estadounidense y el inicio del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal— fortaleció monedas como el peso y el real brasileño.