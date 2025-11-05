Pilas: cerraron retorno en Los Balsos por plan piloto de seguridad vial

Como parte de un plan piloto para mejorar la seguridad en las vías, las autoridades de movilidad cerraron temporalmente uno de los retornos de Los Balsos en El Poblado.

Se trata del retorno ubicado sobre la calle 9 sur con la carrera 35, cuyo paso fue inhabilitado desde este martes 4 de noviembre.

Lea también: Cómo nos moveremos en la ciudad de las próximas generaciones

Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, dicha medida fue estudiada previamente por su Unidad de Planeación y Prospectiva, con el objetivo de elimine cruces peligrosos, reduzca el margen para que los conductores ejecuten maniobras de riesgo y en general se mejore el tráfico vehicular.