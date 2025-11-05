x

Pilas: cerraron retorno en Los Balsos por plan piloto de seguridad vial

La medida ya comenzó a regir desde este martes. Estas son las recomendaciones.

  • El cierre del retorno en Los Balsos con la Carrera 35 ya comenzó a regir desde el pasado martes 4 de noviembre. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
hace 2 horas
bookmark

Como parte de un plan piloto para mejorar la seguridad en las vías, las autoridades de movilidad cerraron temporalmente uno de los retornos de Los Balsos en El Poblado.

Se trata del retorno ubicado sobre la calle 9 sur con la carrera 35, cuyo paso fue inhabilitado desde este martes 4 de noviembre.

Lea también: Cómo nos moveremos en la ciudad de las próximas generaciones

Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, dicha medida fue estudiada previamente por su Unidad de Planeación y Prospectiva, con el objetivo de elimine cruces peligrosos, reduzca el margen para que los conductores ejecuten maniobras de riesgo y en general se mejore el tráfico vehicular.

Las autoridades señalaron que esta medida temporal fue el resultado de un proceso de socialización con los habitantes y transeúntes de ese sector de El Poblado, en medio de la discusión de otros cambios viales que se proponen precisamente para las carreras 35 y 36.

Siga leyendo: ¿Cuáles son los barrios más peligrosos para manejar en Medellín? Este año van 210 muertes en accidentes de tránsito

Movilidad informado que durante la vigencia del plan piloto habrá señalización temporal instalada en el retorno cobijado por la medida, incluyendo elementos como pasacalles y maletines viales.

“En estos elementos se indicará la ubicación del próximo retorno a 350 metros y las rutas alternas habilitadas, como el retorno Los Ositos y el retorno Santa Fe”, señaló la administración distrital en un comunicado.

Lea además: Por demoras en la entrega de la vía S, la paralela del “Sube o no sube” en Sabaneta, Alcaldía dejó a constructores sin plan de movilidad

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a todos los vecinos y transeúntes para respetar la señalización y seguir las recomendaciones de los agentes de tránsito.

Este plan piloto será objeto de evaluación, para saber si se mantiene o se modifica.

