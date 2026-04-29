Vía a Santa Fe de Antioquia lleva más de 10 horas cerrada por accidente de cuatro vehículos que dejó un muerto

Escombros y latas retorcidas por todos lados conforman el panorama en la mañana de este miércoles en la vía a Santa Fe de Antioquia, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, de Medellín, luego de que un camión sin frenos golpeara a otros tres vehículos, hecho que dejó como víctima a una mujer.
El siniestro se registró sobre las 9:30 de la noche de este martes en este corredor, a la altura del acceso al municipio de Ebéjico, Occidente antioqueño, cuando un camión que transportaba materiales habría sufrido fallas mecánicas en su sistema de frenos.