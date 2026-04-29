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Vía a Santa Fe de Antioquia lleva más de 10 horas cerrada por accidente de cuatro vehículos que dejó un muerto

Un tractocamión que transportaba madera se habría quedado sin frenos, golpeando a otros tres vehículos de carga y provocando la muerte de una mujer.

  • Así quedaron dos de los vehículos implicados en este accidente, el cual dejó como víctima a una pasajera del carro particular. Ocurrió a pocos metros del acceso al municipio de Ebéjico, Antioquia. FOTOS: CORTESÍA
    Así quedaron dos de los vehículos implicados en este accidente, el cual dejó como víctima a una pasajera del carro particular. Ocurrió a pocos metros del acceso al municipio de Ebéjico, Antioquia. FOTOS: CORTESÍA
  • Así quedó la vía tras el aparatoso siniestro vial ocurrido en la noche de este martes, en la entrada al municipio de Ebéjico. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó la vía tras el aparatoso siniestro vial ocurrido en la noche de este martes, en la entrada al municipio de Ebéjico. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 46 minutos
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Escombros y latas retorcidas por todos lados conforman el panorama en la mañana de este miércoles en la vía a Santa Fe de Antioquia, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, de Medellín, luego de que un camión sin frenos golpeara a otros tres vehículos, hecho que dejó como víctima a una mujer.

El siniestro se registró sobre las 9:30 de la noche de este martes en este corredor, a la altura del acceso al municipio de Ebéjico, Occidente antioqueño, cuando un camión que transportaba materiales habría sufrido fallas mecánicas en su sistema de frenos.

Esto hizo que este vehículo colisionara contra un carro particular, al cual le dejó sus latas retorcidas, así como contra otros dos tractocamiones que transitaban por este corredor.

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En el hecho, una mujer, ocupante del vehículo, perdió la vida, mientras que los conductores del camión que originó el siniestro y el del carro particular afectado resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales.

Así quedó la vía tras el aparatoso siniestro vial ocurrido en la noche de este martes, en la entrada al municipio de Ebéjico. FOTO: CORTESÍA
Así quedó la vía tras el aparatoso siniestro vial ocurrido en la noche de este martes, en la entrada al municipio de Ebéjico. FOTO: CORTESÍA

Desde la noche de este martes, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín avanzan en las labores de este siniestro vial, para lo cual tuvieron que contar con apoyo de Bomberos Medellín para extraer el cuerpo de la fallecida.

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Así mismo, distintas autoridades de la Alcaldía de Medellín avanzan en los trabajos para retirar los escombros de lo que transportaba el camión, así como mover todos los automotores afectados en este accidente.

Por esta razón, la vía suma más de 10 horas cerrada y hasta el momento se tiene habilitado el desvío por la antigua vía al Mar, por la vereda Boquerón, corregimiento de San Cristóbal, un corredor que se encuentra en pésimas condiciones.

Hasta el momento, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín no han determinado cuánto tiempo más dure el cierre vial ocasionado por este aparatoso accidente, debido a la cantidad de residuos que se deben recoger.

Motociclista muerto al chocar con camión varado

Otro muerto por accidente de tránsito en las últimas horas se registró sobre las 7:52 de la noche de este martes en la carrera 49 (avenida Regional) con la calle 17A sur, en el sector de La Aguacatala, comuna 14 (El Poblado), de Medellín.

Resulta que el conductor de un motociclista colisionó contra la parte trasera de un camión de estacas que se encontraba detenido porque había sufrido fallas mecánicas, muriendo en el sitio.

En este hecho falleció Juan Esteban Olaya López, de 26 años, quien perdió la vida en el sitio. Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección judicial correspondiente.

Con estos dos accidentes son 89 las víctimas en siniestros viales en Medellín, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad distrital. Además, van cinco fallecidos en lo que va de esta semana.

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