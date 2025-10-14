Por manifestaciones indígenas está cerrada otra vez la vía de Medellín a Urabá en Dabeiba

La vía que conecta a Medellín con el Urabá antioqueño está nuevamente cerrada por manifestaciones de la comunidad indígena. Las protestas y el cierre de la vía en ambos sentidos tanto para vehículos de pasajeros como de carga había empezado en la mañana de este martes, pero sobre el mediodía el concesionario de la vía había anunciado que el paso se había normalizado. Puede leer: Tras bloqueos, apertura de la vía Remedios–Vegachí se acordó para el 10 de noviembre ¿Cumplirán? Sin embargo, sobre las 6:00 p.m., nuevamente Autopistas de Urabá informó que nuevamente la vía está bloqueada.

El bloqueo se encuentra especialmente en la vía que conecta a los municipios de Dabeiba y Mutatá, a la altura del sector Jeikerazabi (PR 65+000, UF4, RN 6202), debido a las manifestaciones de la comunidad indígena. “Realizamos seguimiento constante para informar cualquier novedad”, agregaron desde la empresa que opera la vía.