Atención: Covipacífico anuncia cierre en la vía al Suroeste, por Amagá, que durará casi un año; gobiernos locales se oponen

Según ha informado el Concesionario, habrá un cierre total en este sector de lunes a sábado entre las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m, con excepciones domingos y festivos, y fechas con mucho tráfico como Semana Santa, la semana de receso escolar en octubre y las vacaciones de final de año.

Comerciantes, pobladores y transportadores de todo Antioquia, pero especialmente del Suroeste, están preocuados por la socialización que ha hecho en los últimos días la concesionaria vial del Pacífico, Covipacífico, sobre las obras que está adelantando en la vía al Suroeste, en el sector de Areneras, en Amagá.

No obstante, esta decisión todavía no está en firme porque necesita antes la aprobación de la ANI.

Pero de aprobarse, estos cierres significan otro duro golpe para los habitantes del Suroeste, que desde el año pasado han enfrentado todo tipo de incconvenientes en sus vías, lo que ha afectado duramente no solo su economía, sino su calidad de vida.

Lea también: Medellín y Antioquia terminarán tramo de la vía al mar que la Nación dejó tirado

Esos cierres entre semanas empezarían el próximo 24 de noviembre e irían, sgún la propuesta de Covipacífico, hasta la misma fecha del 2026, con el objetivo de “ejecutar las obras de construcción del Retorno 2, de la solución integral de movilidad de Paso Nivel”.

Desde la Gobernación de Antioquia se han manifestado en contra de este cierre y piden que antes se hagan otras obras en la vía para agilizar el tráfico, como mejorar las condiciones del peaje y construir los dos túneles de 800 metros en la calzada de La Sinífana que cuestan casi $500.000 millones.

“En el Suroeste no aguantamos un cierre más de la vía concesionada a Pacifico1. Primero construyan el Bitúnel y organicen las casetas del peaje. Tumbar la montaña en las areneras es lo más anti técnico posible. Primero el Bitúnel de la Sinifaná. No al cierre”, manifestó Horacio Gallón, el secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, fue otro que reclamó: “no puede enterarse por documentos informales de decisiones que afectan la vida diaria de más de 400 mil suroestanos”.

Molina además anunció que convocará a los 22 alcaldes del Suroeste antioqueño para exigir información oficial y tomar una posición conjunta frente a la medida.