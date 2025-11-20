Atención: Covipacífico anuncia cierre en la vía al Suroeste, por Amagá, que durará casi un año; gobiernos locales se oponen

Comerciantes, pobladores y transportadores de todo Antioquia, pero especialmente del Suroeste, están preocupados por la socialización que ha hecho en los últimos días la concesionaria vial del Pacífico, Covipacífico, sobre las obras que está adelantando en la vía al Suroeste, en el sector de Areneras, en Amagá.
Según ha informado el Concesionario, habrá un cierre total en este sector de lunes a sábado entre las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m, con excepciones domingos y festivos, y fechas con mucho tráfico como Semana Santa, la semana de receso escolar en octubre y las vacaciones de final de año.