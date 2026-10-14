Comienzan los cierres en Las Areneras, en Amagá: estos serán los horarios y las rutas alternas por las obras de la vía 4G

Los conductores que deban movilizarse hacia el Suroeste antioqueño durante el próximo mes deberán tener en cuenta una variable: los cierres intermitentes en el sector Las Areneras. Esto se hará hasta el próximo 14 de noviembre por la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 de la vía Pacífico 1, informó la concesión vial Covipacífico. El horario de los cierres intermitentes, que comenzaron este miércoles 14 de octubre, será de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, en este punto del municipio de Amagá, efectuando una de las intervenciones clave del proyecto Pacífico 1.

La concesión hace la salvedad de que la restricción no se aplicará los fines de semana ni los festivos, con el fin de no afectar la circulación de los viajeros y así no se vean perjudicados los ingresos por el turismo en el Suroeste antioqueño. Entérese: ¿Cuándo se entregará al fin la última 4G al Suroeste antioqueño? Los pasos intermitentes serán de 30 minutos de cierre totales por otros 30 minutos de paso en ambos sentidos. Esto será evidenciado mediante un esquema de circulación que dará a conocer la concesión vial. Las rutas alternas para los conductores que decidan evitar las congestiones por estos cierres intermitentes son dos. La primera opción es la ruta Camilo C - Venecia - Bolombolo y la otra es Medellín - Santa Fe de Antioquia - Bolombolo, siendo esta la de mayor extensión para los conductores. Estos cierres intermitentes se presentan como parte de las obras adicionales de este retorno, que tienen un avance del 82%. Esta parte de los trabajos es clave para completar la solución de movilidad de Paso Nivel, una intersección al mismo nivel del suelo entre una vía.

La idea de las obras en este punto, que han sido eje de una serie de desencuentros entre los constructores y la comunidad, es que estén terminadas para 2027, aunque esto queda sujeto a las condiciones climáticas y geológicas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los trabajos, según Covipacífico, se efectúan durante el día con el argumento de que se deben hacer excavaciones de gran altura y efectuarlas durante la noche serían riesgosas para los trabajadores del proyecto y para los conductores. Le puede interesar: Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio

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