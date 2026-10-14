Comienzan los cierres en Las Areneras, en Amagá: estos serán los horarios y las rutas alternas por las obras de la vía 4G

Los conductores que deban movilizarse hacia el Suroeste antioqueño durante el próximo mes deberán tener en cuenta una variable: los cierres intermitentes en el sector Las Areneras. Esto se hará hasta el próximo 14 de noviembre por la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 de la vía Pacífico 1, informó la concesión vial Covipacífico.
El horario de los cierres intermitentes, que comenzaron este miércoles 14 de octubre, será de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, en este punto del municipio de Amagá, efectuando una de las intervenciones clave del proyecto Pacífico 1.