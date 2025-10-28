Desde este martes 28 de octubre, cerrarán en las noches el Túnel de Oriente durante seis horas: esta es la razón

Quienes necesiten viajar al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, o hacia el Oriente antioqueño esta semana, deben tener presente que habrá cierres nocturnos del Túnel de Oriente, por lo que deberán planificar mejor sus viajes para evitar contratiempos y afectaciones.
Los cierres de esta semana se harán a los trabajos anuales de mantenimiento que corresponde a la Red Contra Incendios (RCI), la revisión a los ventiladores de impulsos, la continuación de la pintura de la viga hastial, la limpieza de la señalética y otras actividades para mantener en aptas condiciones esta conexión vial.