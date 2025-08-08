¡Qué no lo coja el taco del remate de la Feria de las Flores! Estos son los cierres viales del fin de semana en Medellín

Uno de los cierres se presentará este sábado en la vía a Santa Elena con motivo de la Noche Silletera. Para controlar el tránsito de vehículos se instalarán cuatro puntos de control: calle 48 con carrera 6A, calle 46 con carrera 1C, en la vía Medellín-Santa Elena-Glorieta de Sajonia y en el sector del estadero El Pingüino.

La Feria de las Flores llega a su etapa final y este fin de semana, para poder realizar eventos como el Desfile de Silleteros, la Noche Silletera y el desfile de Chivas y Flores, se tendrán que hacer algunos cierres viales. Tenga en cuenta la información que se entregará a continuación para que no lo cojan los tacos que se generan por estas restricciones.

También se tendrá presencia de las autoridades en la vía a Pantanillo, 34 Este con calle 1, carrera 40 Este, vía vereda Mazo y los cruces de las vías terciarias para controlar el tráfico vehicular, teniendo en cuenta que solo se permitirá la entrada de vehículos al corregimiento hasta que se complete el aforo del territorio, incluso después de la 1:00 de la tarde del sábado.

Pero este no será el único cierre del sábado. Con motivo del Desfile Tributo a los Héroes de la Patria se tendrán restricciones entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en el recorrido que comenzará en la calle Colombia con la carrera 76 (en sentido hacia el oriente), pasando por la carrera 57 (avenida Ferrocarril) al sur hasta la avenida 33, para luego tomar la avenida Industriales y Las Vegas hasta la glorieta de La Aguacatala.

Posteriormente el recorrido continuará por la avenida Regional hacia el norte hasta San Juan en sentido hacia el oriente, tomando la glorieta de La Alpujarra, la avenida Industriales, el Palacio de Exposiciones, la avenida 33 y la via Las Palmas hasta el Restaurante La Chula.

Finalmente, para este sábado habrá cierres por el Desfile de Chivas y Flores con cierres desde las 10:00 de la noche del viernes y hasta las 9:00 de la noche del sábado. Este recorrido se hará por la avenida Regional desde el Puente de Guayaquil, continuando al norte por la misma vía hasta San Juan. Después toma dirección oriente hacia la carrera 57, llegando a la avenida del Ferrocarril hasta el Plaza Mayor.