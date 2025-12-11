Atentos: estos son los cierres viales programados en Medellín para el fin de semana por eventos de ciudad

Ante los múltiples eventos culturales y recreativos que tendrán lugar este fin de semana en diferentes puntos de Medellín, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales programados. Si va a salir de la ciudad o a movilizarse en la misma, debe tener en cuenta la siguiente información.
Por motivo del evento la Cuadra Navideña 2025, la vía de servicio de la avenida Bolivariana, en el tramo que queda frente al centro comercial Unicentro entre las carreras 66B y las transversales 34A Y 34B, estará cerrada hasta las 6:00 a.m. del próximo lunes 15 de diciembre. Las afectaciones recaen sobre rutas de transporte público, el alimentador y las ciclorrutas, por lo que se instalarán paraderos provisionales en la transversal 34B. Con el fin de reducir la congestión vehicular en la carrera 66B, se implementará un contraflujo temporal en la calle 34 hacia la avenida Bolivariana.