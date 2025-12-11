Atentos: estos son los cierres viales programados en Medellín para el fin de semana por eventos de ciudad

Ante los múltiples eventos culturales y recreativos que tendrán lugar este fin de semana en diferentes puntos de Medellín, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales programados. Si va a salir de la ciudad o a movilizarse en la misma, debe tener en cuenta la siguiente información. Lea más: Con un plan piloto en la Terminal del Norte, en Medellín, buscan acabar con malas prácticas de algunos taxistas Por motivo del evento la Cuadra Navideña 2025, la vía de servicio de la avenida Bolivariana, en el tramo que queda frente al centro comercial Unicentro entre las carreras 66B y las transversales 34A Y 34B, estará cerrada hasta las 6:00 a.m. del próximo lunes 15 de diciembre. Las afectaciones recaen sobre rutas de transporte público, el alimentador y las ciclorrutas, por lo que se instalarán paraderos provisionales en la transversal 34B. Con el fin de reducir la congestión vehicular en la carrera 66B, se implementará un contraflujo temporal en la calle 34 hacia la avenida Bolivariana.

Los cierres programados por el evento de Cuadra Navideña 2025. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Por el Bazar Avenida Jardín, habrá cierres desde la medianoche del viernes, 12 de diciembre, hasta la medianoche del domingo, 14 de diciembre, en la carrera 73 entre la circular 1 y 3, y paso controlador para transeúntes en la circular 2 entre la transversal 74 y la carrera 73. Algunas rutas de transporte público en Laureles se verán afectadas, por lo que se recomienda programar sus recorridos con antelación dado que los buses tomarán rutas alternas.

Los cierres programados por el evento de Bazar Avenida Jardín. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Otro de los eventos más importantes este fin de semana es el de Navidad en Patines 2025, que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre. Un paseo nocturno de nueve kilómetros de extensión que contará con casi 3.000 participantes y tendrá como punto de encuentro, desde las 6:30 p.m., el puente de la 4 Sur. El recorrido durará aproximadamente dos horas, desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Los cierres programados por el evento de Navidad en Patines 2025. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Es por eso que se han programado cierres totales y parciales, entre el 11 y el 14 de diciembre, en la calle 2 Sur por trabajos de montaje y desmontaje. “El trayecto avanzará por la calle 2 sur, la carrera 52 (avenida Guayabal), calle 6 sur, carrera 54, avenida 80,las carreras 70A, 70 y 69B, la calle 30 y nuevamente la carrera 52. Los cierres serán intermitentes, ya que los participantes se desplazarán en bloque, y el evento contará con el acompañamiento de 23 agentes de tránsito para garantizar la seguridad y la adecuada regulación vial”, detalló la Secretaría de Movilidad. Por último, está Medellín Despierta, un evento que se realizará el sábado 13 de diciembre entre las diez de la mañana y la media noche. A raíz de esto, habrá cierre total, desde el viernes 12 de diciembre a las 3:00 p.m. hasta el domingo 14 de diciembre a las 5:00 a.m., en la carrera 70, entre las circulares 2 y 4, y en la circular 3 entre las carreras 69 y 71. Son cinco las rutas de transporte público que sufrirán afectaciones: 191, 193II, 193, 193I y 305, las cuales tendrán desvíos en sus recorridos habituales.