Violencia contra defensores de derechos humanos aumentó en Antioquia en 2025, ¿por qué?

Lejos de mejorar, la violencia contra los defensores de derechos humanos no dio tregua en Antioquia durante el año que está terminando, al incrementarse en un 8% los ataques a la seguridad contra las personas que ejercen este rol.
Así lo revela un informe de la Fundación Sumapaz presentado este 9 de diciembre en el contexto del Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos.
Esto en cifras concretas quiere decir que en 2025, según el documento dado a conocer, van 225 agresiones, comparadas con 207 que se presentaron en 2024. De todas esas, 24 fueron homicidios. Además, hay que considerar que este departamento es el segundo con mayor incidencia de estos casos, después del Cauca.