Aberrante: capturaron en Laureles a músico señalado de abusar de su hija de 7 años

Los delitos sexuales siguen siendo un foco de preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, y más aún, cuando las víctimas son menores de edad que incluso tienen un parentesco familiar con los señalados.
La Policía Metropolitana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la capital antioqueña, entregaron el balance de los últimos operativos relacionados con estos inconcebibles casos.
Uno de los casos es el de un músico de 32 años, quien tiene una escuela donde “enseña” este arte a niños y niñas. Según las autoridades, el sujeto era requerido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para, presuntamente, abusar de su hija de tan solo 7 años de edad.
En el Barrio Los Colores fue capturado un hombre de 31 años, quien presuntamente abusaba sexualmente de sus dos hijas de 9 y 12 años de edad en la vivienda donde residían, ubicada en Acevedo. El acusado tiene antecedentes por ejercicio arbitrario de custodia de menor y su cargo tenía el cuidado personal de las víctimas.