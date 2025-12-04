Aberrante: capturaron en Laureles a músico señalado de abusar de su hija de 7 años

Los delitos sexuales siguen siendo un foco de preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, y más aún, cuando las víctimas son menores de edad que incluso tienen un parentesco familiar con los señalados. La Policía Metropolitana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la capital antioqueña, entregaron el balance de los últimos operativos relacionados con estos inconcebibles casos. Lea más: ¡Dramático rescate! Patrullera salvó a pequeña que cayó en piscina de La Pintada Uno de los casos es el de un músico de 32 años, quien tiene una escuela donde “enseña” este arte a niños y niñas. Según las autoridades, el sujeto era requerido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para, presuntamente, abusar de su hija de tan solo 7 años de edad. En el Barrio Los Colores fue capturado un hombre de 31 años, quien presuntamente abusaba sexualmente de sus dos hijas de 9 y 12 años de edad en la vivienda donde residían, ubicada en Acevedo. El acusado tiene antecedentes por ejercicio arbitrario de custodia de menor y su cargo tenía el cuidado personal de las víctimas.

Otro de los operativos tuvo lugar en el barrio Ancón de La Estrella. Un hombre de 46 años fue capturado y señalado, según las autoridades, de abusar de sus tres sobrinas de 7, 12 y 17 años en la residencia donde convivía con ellas, en el barrio Doce de Octubre. Entretanto, en Buenos Aires, zona céntrica de Medellín, capturaron a un instructor de conducción, quien de acuerdo con versiones policiales, abusaba sexualmente de su hijastra de 13 años mientras estaban solos en su casa en el barrio Robledo. Producto de los abusos, la menor quedó en embarazo y el sujeto, al parecer, amenazaba con maltratar a la madre de la víctima si ella contaba lo ocurrido. Entérese: Ladrón que robó una organeta en iglesia de Itagüí fue capturado tras seguimiento por cámaras de seguridad También se registró la captura de un hombre, quien habría abusado de su hijastra durante seis años en el municipio de Sabaneta. De acuerdo con lo dicho por la autoridad competente, el implicado habría empezado a cometer estos vejámenes desde que la menor tenía 8 años, y le hacía creer que todo se trataba de un juego para así proceder con los abusos. Por último, en lo que se refiere a delitos sexuales, fue capturado por orden judicial en Santa Ana, Bello, un hombre de 26 años, quien, al parecer, abusó sexualmente de una menor de edad en el barrio Popular 2. El victimario, según la policía, también le pedía fotos de tipo sexual a la menor a cambio de dinero.

En materia de violencia intrafamiliar, las autoridades capturaron a un hombre de 32 años en el barrio San Joaquín al Sur del Valle de Aburrá, requerido por violencia intrafamiliar agravada. “El sujeto ejercía violencia física, psicológica y económica contra su cónyuge, presentando episodios de celos extremos. En julio de 2025 la atacó con arma cortopunzante y la amenazó de muerte”, reseñó la policía en un comunicado.

Bloque de preguntas y respuestas