Diego Arias, con un rendimiento del 84% y el respaldo de los jugadores, revive la ilusión del hincha verdolaga

Desde que asumió como entrenador encargado de Atlético Nacional, el pasado 16 de septiembre, Diego Alejandro Arias Hincapié suma tres victorias y un empate en tres juegos como visitante y solo uno en el Atanasio Girardot, para un rendimiento del 84%.
Sus triunfos 1-2 ante Unión Magdalena, 2-0 en casa contra Millonarios y 0-1 ante Once Caldas por la Copa, unido al empate 1-1 como visitante ante Chicó, son la carta de presentación del entrenador que, según confirmó Jorman Campuzano en rueda de prensa, seguirá dirigiendo el equipo hasta diciembre.