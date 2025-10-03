Cuide a los suyos: van 32 casos de trata de personas reportados este año en Medellín

Este año en Medellín las autoridades han atendido 32 casos de trata de personas, dentro de los cuales se ha detectado que los principales lugares de destino de las víctimas reclutadas en esta ciudad son un país de América y dos países de Europa.
La mayoría de las personas afectadas por este fenómeno que es considerado como una forma de esclavitud contemporánea, son mujeres.
Aunque la cifra representa una disminución del 50 por ciento con relación al año pasado, cuando fueron reportados 48 casos, la problemática sigue siendo grave y por ello la Alcaldía puso en marcha este viernes una nueva campaña preventiva.
Las acciones están enfocadas, sobre todo, en advertir a la ciudadanía acerca de los riesgos de caer en redes de explotación, especialmente mediante ofertas laborales o de viaje que parecen atractivas, pero que pueden terminar siendo un engaño.