En 2025, más de 140 mujeres en alto riesgo han sido trasladadas a los Hogares de Protección en Antioquia

Durante su rendición de cuentas en el municipio de Barbosa, la Secretaría de las Mujeres del departamento comentó algunas de las acciones realizadas por la entidad en 2025.

Por ejemplo, se destacó que este año la entidad priorizó la prevención y atención de violencias contra las mujeres las subregiones del departamento. Prueba de ello es que tan solo la Línea 123 Mujer Antioquia atendió más de 10.000 llamadas. Mientras que los Hogares de Protección ofrecieron atención integral a 147 mujeres en riesgo grave de maltrato y a 202 integrantes de sus familiares. La cifra es importante teniendo en cuenta que en 2024, desde esta misma línea se realizaron 3.978 atenciones efectivas. Esto ayudó a salvar la vida de 261 mujeres, cuyos casos fueron clasificados como críticos.





Además, el año pasado los Hogares de Protección acogieron, en modalidad de emergencia o temporal, a 512 personas, incluidas las 261 mujeres en riesgo de feminicidio y sus familias. En síntesis, si bien se reportaron más del doble de llamadas, el número de mujeres que requirió traslado dado el riesgo extremo en el que se encontraban ellas y sus familias representa una reducción de casi el 50%. De otro lado, el equipo de Duplas Psicojurídicas realizó más de 3.600 acompañamientos y asesorías a estas mujeres, además de procesos formativos de derechos y acompañamiento legal para 1.500 mujeres y niñas.

Además, se destinaron $280 millones para incorporar nuevas duplas —integradas por una auxiliar administrativa y una abogada— en las comisarías de Familia de Abejorral, Anorí, Cáceres, Donmatías, El Retiro, La Pintada, Remedios, San Rafael y Urrao. Este 2025 tambié se sumó una dupla específicamente para fortalecer el enfoque étnico. En materia de autonomía económica, la entidad lanzó el programa "Más Empleo para las Mujeres en Antioquia", con apoyo de las cajas de compensación Comfama y Comfenalco. El convenio permitirá la inserción laboral de alrededor de 2.000 mujeres en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Oriente y Urabá. De otro lado, el Sistema del Cuidado es una de las principales estrategias en el ámbito social de la actual Gobernación. Según informó la Secretaría de las Mujeres, esta ya se aplica en 76 municipios antioqueños. Bajo esta iniciativa se han fortalecido 98 Granjas de Cuidado, donde 1.000 mujeres recibieron acompañamiento para avanzar en unidades productivas, agrícolas y pecuarias. Además, en 51 municipios se han realizado estrategias formativas sobre cuidado en las que han participado cerca de 3.073 mujeres. En dichas charlas se les explica como mejorar la gestión del tiempo, promover el bienestar; y sobre la activación económica y la participación social y política de las mujeres. La entidad también resaltó la entrega de dotación a 31 Casas de la Mujer y la inauguración de dos Centros del Cuidado, uno de ellos en La Ceja. Con ellos se espera ampliar la oferta institucional de la Gobernación en servicios para niños, personas mayores y personas con discapacidad.